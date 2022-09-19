Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kız Kulesi restorasyonu' tartışmalarıyla ilgili, "80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz" dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV'de açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl restorasyona alınan tarihi yapının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri mevcut tartışmalarının yanında "Kız Kulesi yıkıldı mı?" sorusunu beraberinde getirmişti. Bakan Ersoy, ilk olarak bu konuya değindi. Ersoy, ''80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz'' dedi.

Bakan Ersoy'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu. Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik. Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor.

Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı.

Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık. Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı.

''80 YILDA YAPILAN YANLIŞLARI DÜZELTİYORUZ''

80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz ve bittiğinde de Müzekart'ın geçerli olduğu bir işletme olacak''

PERİ BACALARINDA YIKIM

''İş makinelerinin peri bacalarını yıktığı ana ait görüntüler'' iddiasıyla kamuoyunda tartışma yarayan konuya da değinen Bakan Ersoy, ''Kaçak yapısı yıkılanlar Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapıyor. Yeni güzergah tarla yolunun genişletilmesi'' dedi.

''MEVCUT YOL İÇİN UNESCO YAZI GÖNDERDİ''

Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

''Bölgede şu ana kadar 400'den fazla kaçak yapı yıktık. UNESCO mevcut yolun kapatılması için yazı gösterdi. Mevcut yolun altında höyükler, yeraltı şehirleri var''

İPTAL EDİLEN FESTİVALLER

Balıkesir ve Muğla'nın ardından gelen festival iptalleri başta siyasetin de gündemine yerleşmiş ve beraberinde tartışmaları da getirmişti.

Bakan Ersoy, bazen bölgesel hassasiyetlerin olabileceğini söyledi ve ''Ne kadar az kısıtlama, sınır ve iptal olursa bizim için o kadar iyi'' açıklamasında da bulundu ve iptal edilen festivaller konusunda son mercii olan yargıya gidilmesini önerdi.

Yaz turizminde Türkiye'nin krizden etkilenmediğinin altını çizen Ersoy, ''Galataport'un devreye girmesiyle de Türkiye çok büyük bir atağa girişti. Bu bizim açımızdan çok gurur verici'' dedi.

Ersoy, İstanbul Havalimanı ile Galataport'u raylı sistemlerle başlayacaklarını da açıkladı.