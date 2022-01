Bakan Gül, hakim ve savcı adaylarıyla tiyatro oyunu izledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı adayları ile birlikte 'Reis Bey' tiyatro oyununu izledi.

Bakan Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitimi devam eden hakim ve savcı adaylarıyla şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' adlı tiyatro eserini izledi. Bakan Gül, bir genci haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatan tiyatro oyunun ardından yönetmen, oyuncular ve teknik ekibi kutladı.

Bakan Gül, oyunun ardından yaptığı değerlendirmede 'Reis Bey’in, Necip Fazıl Kısakürek'in önemli eserlerinden olduğunu belirterek, "Adaletin merhametle iç içe geçtiğini hatırlatıyor. Adalet ve merhamet birbirinden ayırt edilemez çok ulvi, kutsal değerler. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar herkesin suçsuz olacağı gibi lekelenmeme hakkı gibi çok önemli değerler hatırlatılıyor. Bunlar evrensel insanlığın ortak değerleri. Yeryüzü adaletle ayakta duruyor ve orada da söylediği gibi 'Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz' diyen kişinin Reis beye söylediği söz asla unutulacak bir söz değil. Adaletin, merhametin her zaman daim olduğu, her alanda hakim olduğu bir dünya, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir değer. Sadece yargı duruşma salonlarında değil, hayatın her alanında adalet ve merhametin egemen olduğu bir dünyayı insanlar kuracaktır. Daha da iyi bir dünyaya hep beraber inşallah ulaşacağız" dedi.