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Bakan Karaismailoğlu: 198 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul’da "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katılıyor.
Bakan Karaismailoğlu: 198 milyar dolarlık yatırım yapılacak

laştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul’da "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katılıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz.

2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz. 2053'e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngörüyoruz.

Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak.

Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak.

198 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

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