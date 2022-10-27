Bakan Karaismailoğlu Ankara'daki tarihi Akköprü'nün açılışını gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ulaştırma ve haberleşmesinin üstün standartlarda imarı için canla başla çalışırken, tarihi, kültürel, coğrafi, çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Karaismailoğlu, restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) yapılan Ankara çayı üzerindeki tarihi Akköprü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, yatırımlara durmadan devam ettiklerini söyledi.

Bu ay içinde hizmete aldıkları projelere değinen Karaismailoğlu, söz konusu yatırımlarla, ülkenin dört bir köşesini entegre bir altyapıyla birbirine bağladıklarını ifade etti.

Sahip olduğu coğrafi avantajları kullanarak Türkiye'yi dünya ticaret yollarının hakimi konumuna yükselttiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Çalışmalarımız, ülkemizi dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokarak 'Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli kilometre taşlarından olacak." diye konuştu.

"ATALARIMIZLA AYNI DUYGULARLA HAREKET EDİYORUZ"

Türklerin medeniyet anlayışında yol, han hamam ve köprülerin ayrı bir yeri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bizler, han, hamam, çeşme ve köprüler yapmanın, halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışına sahip ecdadımızın ilk eserleri olduğunu biliyoruz. 'Milletimize hizmetkar olmaya geldik' derken atalarımızla aynı duygularla hareket ediyoruz. Milletimize sunduğumuz hizmetlerin temeli, kökü, geleneği işte bu anlayıştır. Bunun önemli örneklerinden biri de Akköprü'dür." değerlendirmesinde bulundu.

Akköprü'nün tarihi ve özellikleri hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, restorasyon sırasında hassas çalışmalar yürüttüklerini, müze ve sanat tarihi alanında uzman akademisyenler ve mimarlarla çalıştıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, KGM envanterinde 2 bin 421 çeşitli tipte tescilli tarihi köprü bulunduğuna dikkati çekerek,

"Ayrıca yurt dışında da Osmanlı dönemine ait 316 adet tarihi köprü var. Bakanlık olarak, 2003 yılından bu yana, 13'ü bu yıl olmak üzere, 419 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu 64 tarihi köprüde restorasyon çalışmalarının devam etiğini, Ankara'daki Develioğlu Köprüsü'nün de bunlar arasında yer aldığını dile getirdi.

ANKARA'YA 20 YILDA 128 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPILDI

Karaismailoğlu, Ankara'ya son 20 yılda bu yılın rakamlarıyla 128 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Başkent'imizin bölünmüş yol uzunluğu sadece 466 kilometreydi. Çalışmalarımızda bunu 2 buçuk katına çıkararak, 1187 kilometreye ulaştırdık. Ankara'nın kara yollarının yüzde 60'a yakını bölünmüş yol standardına kavuştu. Hükümetlerimiz döneminde Ankara'ya, 1 tek tüp ve 1 de çift tüp olmak üzere toplam uzunlukları 4 bin 600 metreye yakın tüneller inşa ettik. İl genelinde toplam uzunlukları 13 bin 900 metreyi aşan 182 köprü yaptık. Ankara'nın kara yolları yapımına ayrılan harcamayı yüzde 400'den fazla artırarak, 19 milyar 400 milyon liraya çıkardık. Ankara da 23 ayrı kara yolu projemize de devam ediyoruz. Bunların da toplam proje bedelleri 7 milyar 430 milyon liraya yakındır."

Ülkenin ulaştırma ve haberleşmesinin üstün standartlarda imarı için canla başla çalışırken, tarihi, kültürel, coğrafi, çevre hassasiyetini de en üst düzeyde tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu,

"Ankara-İstanbul devlet yolumuzun alternatifi konumundaki Ankara-Beypazarı-Nallıhan-İstanbul güzergahının en önemli bölümü Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve kuş cenneti geçişinde, yaban hayatı ve kuşların etkilenmemesi için onaylı projeyi değiştirdik. Bu hattı, köprü ve tünellerle geçerek, doğaya olan saygımızı bir kez daha gösterdik."

Ankara Valisi Vasip Şahin de tarihi eserlere sahip çıktıklarını belirterek, "2014'de bu yana, valilik olarak, 228 tarihi esere yönelik bugünkü değerle 1 milyar 750 milyon lira destek verdik." dedi.

Konuşmaların ardından köprünün açılışı gerçekleştirildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

"ELEKTRİKLİ SKUTERLERİ DENETLEYECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu, törenin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Son günlerde gündeme gelen elektrikli skuter kazalarına yönelik soru üzerine Karaismailoğlu, yakın zamanda bu konuda yeni yönetmelik çıkardıklarını hatırlatarak, "Bu araçların buna uygun kullanılması gerekiyor. Bu araçlar hayatımızın vazgeçilmezi oldu artık. Hem bunların kullanılmasını teşvik edeceğiz hem de kurallar, kaideler usulünde kullanılmasını da denetleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle ortak çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef üzücü kazalar meydana geldi. Bu kazaların ortadan kaldırılması için, ihtiyaç varsa, ne gerekiyorsa yeni tedbirler kurallar koyarak bu işi başarılı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Özellikle 15 dakikalık seyahatlerde araç kullanılmaması bisiklet, skuter ve yürüme alanlarının kullanılmasını teşvik eden politikalar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.