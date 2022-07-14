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Bakan Karaismailoğlu: Bayramda 2 milyon 509 bin yolcu ücretsiz taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinde 408 bin kişinin trenlerle seyahat ettiğini söyledi.
Bakan Karaismailoğlu: Bayramda 2 milyon 509 bin yolcu ücretsiz taşındı

Marmaray, İZBAN ve Başkentray'da da 2 milyon 509 bin kişinin ücretsiz yolculuk yaptığını belirten Adil Karaismailoğlu, "Yükselen değer olan demir yollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde seferberlik ilan ettik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebini karşılayabilmek için trenlere ek sefer koyduğunu ve kapasite artışına gittiğini belirtti. Bayramda yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında 11 bin 838, ana hat ve bölgesel trenlerde 39 bin 800 olmak üzere toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını belirten Karaismailoğlu, trenlerin doluluk oranına ulaştığını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Kurban Bayramı süresince YHT'de 119 bin, ana hat trenlerimizle 74 bin, bölgesel trenlerimizle 215 bin vatandaşımız yolculuk yaptı. Bayramda toplam 408 bin vatandaşımızı trenlerle seyahat etti" dedi.

Karaismailoğlu, Marmaray'la 1,6 milyon, İZBAN'da 688 bin ve Başkentray'da 221 bin olmak üzere toplam 2 milyon 509 bin yolcunun ücretsiz taşındığını duyurdu.

"Yükselen değer olan demir yollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde seferberlik ilan ettik" diyen Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda demir yollarına 37 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirtti. 1432 kilometrelik hızlı tren hattının inşa edildiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Konvansiyonel hat uzunluğumuzu yüzde 6 artırarak, 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demir yolu ağımızı, 13 bin 22 kilometreye çıkardık" dedi.
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