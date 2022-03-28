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Bakan Karaismailoğlu: Bu para ile iki tane boğaz köprüsü yapılabiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'lik peşinatı olan 2 milyar 138 milyon Euro'nun ödemesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu: Bu para ile iki tane boğaz köprüsü yapılabiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Twitter'dan 'Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor' ifadesinde bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu'nun bugün detayları açıkladı. Antalya Havalimanı 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'lik peşinatının ödenmesi töreni yapıldı. Toplamda 2 milyar 138 milyon Euro ödeme gerçekleştirildi. Toplam rakam ise 8,55 milyar Euro. Karaismailoğlu, "Bu para ile bugün iki tane boğaz köprüsü yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bakanlık olarak biz insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak amacımız. Odaklandığımız temel konular lojistik ve mobilite. 2053'e kadar bütün planlamalarımızı yaptık. 189 milyar euroluk yatırım hacmimizi planladık. 

5-10 yıl sonra 2053'e kadar dağılım ortada. Demiryolu sektöründe ve haberleşmede ağırlıklı yatırımlara devam edeceğiz. Büyük bütçeli yatırımları yaparken, kamu hizmeti alması gereken projeleri de yapmamız gerekiyor. 

Bizim bütçemizle yapacaklarımızın aradaki farkı yap işlet devretle ülkemizin altyapısına destek sağlıyorum. Finans yönetimi var. Tasarım, yapım, işletme, bakım-onarım ve yenileme şeklinde işliyor. 

Yaklaşık maliyet hesaplayıp ihaleye teklif veriyorlar. Biz de en uygun teklif hangisiyle kabul ederek sözleşme imzalıyoruz. Yapım maliyeti sürecinde devletten bir kuruş çıkmıyor. Geçiş kazançları sağlamıyorsa eksiği biz karşılıyoruz. Geçtiği anda ise ilave gelir olarak para alıyoruz. 

Avrasya Tüneli en başarılı örneklerden biri. Devlet kendisi yapsaydı 1.245 milyar dolarlık bütçeyi cebinden çıkarıp 519 milyon lira işletmeye her yıl para harcayacaktı. Avrasya Tüneli açılışından bu yana 80 milyon araç kullandı Türkiye'ye 5 yılda 10 milyar lira katkı sağladı. 

Yatırım sırasında bir kuruş harcamadık. 2027'de 95 bin geçiş rakamlarına çıkıyor. Covid olmasaydı 233 milyon Dolar direkt katkı sağlayacaktı. 139 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak Covid 19'lu haliyle. 

Osmangazi Köprüsü 8,5 saatlik yolculuklar 3,5 saate düştü. Bu otoyol sayesinde 80 km'lere çıktı seyahat hızı. Bu yol yapıldı ve ekonomiye katkısı söz konusu. 306 tesis sayısında artış oldu. 

300 bin dekar ekili alanlarda artış sağlandı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda artış oldu. 8 OSB kuruldu. 2,635 hektar genişleme sağlandı. Devletin tüm işleri Hazine garantilidir. Bunlar kamunun kullandığı işler, yatırımcı bu ülkeye yatırım yapıyor. Bu ülkenin kaynağı oluyor. Devletin projeleri devlet garanti edecek. 

Geçmediğimiz yola neden para diyoruz diyorlar. O zaman Adıyaman Havalimanını kullanmıyorsunuz diye yapmayacak mıydık,  Kömürhan Köprüsü'nü kullanmıyorsunuz diye yapmayacak mıydık... 84 milyonun kullanması tabii mümkün değil. 

5'li çete o kadar yanlış ki... Dedikodu siyaseti. Projelerimizde çalışan 40'a yakın firma var. Bakanlığımıza iş yapan 1200 müteahhit var. Dünyanın her yerinde tercih edilen firmalar var. 5 değil, 40'a yakındır. Bakanlığımıza iş yapan 1200 müteahhit var. 24 firma dosya alıyor 10'u teklif veriyor. Yandaş müteahhit söylemi de yalan. 

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