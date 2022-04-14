  • BIST 2.483,04
  • Altın 926.346
  • Dolar 14.6041
  • Euro 15.9715
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Bakan Karaismailoğlu: Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas YHT hattımızı hizmete alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yıl itibarıyla demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girildiğini belirterek, "Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas YHT hattımızı hizmete alacağız." dedi.
Bakan Karaismailoğlu: Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas YHT hattımızı hizmete alacağız

Bakan Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Eryaman Bakımevi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra işçilerle sahur yapan Karaismailoğlu, Türkiye’nin ulaştırma alanında çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğini, özellikle son 20 yıldır kara yolu ağırlıklı bir yatırım programı uygulandığını hatırlattı.

Karaismailoğlu, bu yıl itibarıyla demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girildiğini ifade ederek, şu anda ülke genelinde 4 bin 500 kilometrelik demir yolu ağında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Karaman-Konya yüksek hızlı tren hattını hizmete aldıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas hattımızı da hizmete alacağız. Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Mersin için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde tekrar başladı. İnşallah önümüzdeki 2 yılın sonunda da hizmete almayı hedefledik. Bursa’yı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlamak için de yoğun bir çalışma var. Ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Halkalı arasında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor."

Karaismailoğlu, Türkiye’nin, hızlı trenle yeni tanışmasına rağmen Avrupa’nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi unvanına sahip olduğunu vurgulayarak, "Şu anda ülkemiz genelindeki 13 bin 22 kilometre olan tren demir yolu ağımızda 2053 yılına kadar 28 bin kilometreye ulaşma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında 52 ilimizi yüksek hızlı tren ağlarıyla buluşturacağız.”

İşçilere “Bizim için çok kıymetlisiniz” diye hitap eden Karaismailoğlu, “Siz varsanız biz de varız. Başarı bir ekip işidir. İnşallah el ele vererek ülkemizi bu büyük hedeflere hep birlikte ulaştıracağız. Hızımızı, enerjimizi daha da artıracağız.” dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile tren setlerinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, bakımevi mühendislerinden ve uzmanlarından hızlı tren setlerinin sefer sayıları, gerekli bakım onarım bilgilerine ulaşılabilen dijital sistemler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den devrim gibi hamle: Dünya ikinci sıraya yükseldik, 100 yıl yetecek14 Nisan 2022 Perşembe 09:34
  • Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır14 Nisan 2022 Perşembe 09:34
  • Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, haftaya ABD'ye iade edilecek14 Nisan 2022 Perşembe 09:33
  • Şanghay'daki kapanma şehrin büyük bölümünde sürüyor14 Nisan 2022 Perşembe 09:33
  • Libya, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varile çıkartacak14 Nisan 2022 Perşembe 09:32
  • Pakistan'ın eski Başbakanı Han'dan erken seçim çağrısı14 Nisan 2022 Perşembe 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Nisan 2022 Perşembe 09:31
  • Bakan Karaismailoğlu: Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas YHT hattımızı hizmete alacağız14 Nisan 2022 Perşembe 09:30
  • Bakan Soylu: Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi14 Nisan 2022 Perşembe 09:29
  • YSK kritik gelişmeyi duyurdu: Başkanlar değişiyor!14 Nisan 2022 Perşembe 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti