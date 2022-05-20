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Bakan Karaismailoğlu: Dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerini belirtti.
Bakan Karaismailoğlu: Dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hızlı ve güvenli ulaşımı sağlamak için projeleri tek tek hayata geçirdiklerini, Türkiye'nin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü ve ülkenin geleceğini dev projelerle inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, son 2 ayda 6 dev projeyi hizmete aldıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun bu projelerden olduğunu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projeler arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin simge yapılarından olan köprüyü 18 Mart'ta milletle buluşturduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tarihe not düştük. Otoyol ile de mevcut yola kıyasla güzergah 40 kilometre kısaldı. Feribotla saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarıyla projemiz 1,5 yıl önce tamamlandı. Sadece bu proje dahi kamu özel iş birliğiyle yapılan yap-işlet-devret projelerinin ne kadar faydalı olduğunu küresel çapta gösteren güzel bir örnek."

Tokat'a modern havalimanı
Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nı da hizmete açtıklarını belirterek, "Tokat'a dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Toplam yatırım maliyeti 1 milyar 200 milyon lira olan yeni havalimanımızla yolcu kapasitesini 2 milyon yolcuya çıkardık. 16 bin 200 metrekare büyüklüğünde, estetik mimarisi ile modern bir terminal binası inşa ettik. Uçak park alanı kapasitesini 5'i yolcu, 2'si de kargo olmak üzere 7'ye yükselttik." ifadelerini kullandı.

16 ilin geçiş noktasına çevre yolu
Tokat Havalimanı'ndan 1 hafta sonra 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya Çevre Yolu'nu açtıklarına işaret eden Karaismailoğlu, transit yolu şehir dışına taşıdıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, hizmete giren diğer büyük projenin Phaselis Tüneli olduğunu, projeyle Antalya ile Kemer arası mesafenin 4 kilometre kısaldığını, güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanının vatandaşlara sunulduğunu belirtti.

Açılışı yapılan Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları ile Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki yoğun ağır taşıt trafiğinin şehir merkezlerinin dışına alındığını vurgulayan Karaismailoğlu, çevre yollarıyla, ilçe merkezlerindeki mevcut yoldan geçen trafik akışının şehrin dışına alındığını, bölünmüş yol kalitesiyle daha konforlu ve emniyetli hale getirildiğini ifade etti.

"Rize-Artvin ile dev hizmetler zincirine yenisini ekledik"
Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı ile dev hizmet ve eserler zincirine bir yenisini eklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Rize-Artvin Havalimanı'mız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanımız oldu. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği. Dünyada benzeri sayılı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın Avrupa'da bir örneği yok. Çalışma azmiyle bir araya gelmiş AK Parti kadrolarıyla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz. Hizmet ve eser siyasetimiz sürecek. Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşemeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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