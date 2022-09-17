Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 225 milyar dolara ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıl önce 30 milyar dolarlık ticaret hacmi olan Türkiye'nin ihracat hacmi 225 milyar dolara ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi.

Programına Milas ilçesinden başlayan Karaismailoğlu, Beçin Mahallesi'ndeki bir kahvehanede halkla bir araya geldi. Karaismailoğlu 20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon aracın bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de şu anda ise 26 milyon araca sorunsuz şekilde hizmet eden bir sistem var. Aynı şekilde hava ve deniz yollarında 20 yıllık yapılan, topyekun yapılan mücadelenin sonucunda vatandaşımızın hayatına konfor, güvenlik sağladık. 20 yıl önce 30 milyar dolarlık ticaret hacmi olan Türkiye'nin ihracat hacmi 225 milyar dolara ulaştı. Bu yıl 250 milyar dolara çıkacak ihracat hacmi, gelecek yıllarda 500 milyar dolara ulaşacak" diye konuştu.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ADIMLARINI ATTIK, ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Karaismailoğlu, Muğla'nın turizmin başkenti olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Nasıl bugüne kadar 6 bin kilometre olan bölünmüş yol 28 bin 700'e çıkmışsa biz bunu 38 bin kilometreye çıkarmanın planlarını yaptık. Bugünden çalışıyoruz. Bölgenin turizmde olduğu gibi tarımda da çok özellikleri var. Buraya ne yatırım yapsak azdır. 1 liralık yatırım yaptığımızda 10 katını üretimde görüyoruz. Yollarımızı akarsuya benzetiyoruz. Akarsular nasıl gittikleri yeri yeşertip, bereket getiriyorsa bizim yollarımız da aynı şekilde. Bir bölgeye ne kadar kolay, hızlı ve güvenli ulaşırsanız o bölgenin üretimini, istihdamını 10 kat artırıyorsunuz. Bunun bilincindeyiz. Ne dedik? Durmak yok, yola devam. Millet-devlet el ele büyük, güçlü Türkiye'nin adımlarını attık, atmaya da devam edeceğiz. Türkiye Milas'la, Muğla'yla birlikte büyüyecek. Çok güzel şeyler oluyor, olmaya da devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 yılını da atlattıktan sonra dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip, ülkenin en önemli illerinden biri Muğla olacak."

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Gökcan ile AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin yer aldığı programın ardından Bakan Karaismailoğlu, valiliği ziyaret ederek, Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.