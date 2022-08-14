Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışmasını inceledi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan asfalt bakım çalışmasını inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan asfalt bakım çalışmasını inceledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde FSM Köprüsü'ne gelen Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



FSM Köprüsü'nün dünyanın en yoğun trafik akışı olan köprülerinden olduğunu belirten Karaismailoğlu, köprünün günlük ortalama 240 bin aracın seyahat ettiği çok önemli ulaşım yolları arasında yer aldığını söyledi. Bu yoğunluk nedeniyle köprünün asfaltında bozulmalar yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, "O bozulmaları ortadan kaldırmak, burayı daha konforlu ve güvenli haline tekrar döndürmek için arkadaşlarımızla gecenin bu saatinde önemli bir çalışma yapıyoruz. Çalışmamıza hafta içi değil mesai saatinin olmadığı cumartesiyi pazara bağlayan gece başladık. Sabah 10.00 itibarıyla da bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımıza en az sıkıntı yaratacak şekilde bu problemi de ortadan kaldırıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü konforlu ve güvenli hale getireceğiz tekrar" dedi.





İstanbul Boğazı'nda 4 karayolu geçişi bulunduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, günlük ortalama FSM Köprüsü'nden 240 bin, Avrasya Tüneli'nden yaklaşık 60 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 200 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 110 bin araç geçtiğini dile getirdi. Karaismailoğlu,"Hakikaten Türkiye'nin dört bir tarafında; doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor. 5 bine yakın şantiyemizde şu anda emek veren 700 bine yakın çalışma arkadaşımız var. Bu çalışmaların hepsi ülkemizin geleceği, vatandaşımızın ve milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması ve daha konforlu seyahat edebilmesi için. Biz de özverili çalışma ekibimizle birlikte olarak onlara hem moral ve motivasyon vermek, hem de buradaki çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere onlarla birlikteyiz" şeklinde konuştu.





ÇALIŞMA İSTANBUL TRAFİĞİNİ ASGARİ ETKİLEYECEK SAATLERDE PLANLANDI



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması, kuzey platformda (Edirne istikametinde) yapılıyor. 200 metrelik kesimde sağ iki şeritte meydana gelen muhtelif bozulmalar onarılırken, gece 00.00'da başlayan çalışmalar, 14 ağustos pazar günü 10:00'da tamamlanacak.







Çalışma İstanbul trafiğini asgari seviyede etkileyecek saatlerde planlandı. Çalışmalar, 2 adet asfalt kazıma makinesi, 2 adet asfalt serim makinesi, 3 adet silindir, 10 adet kamyon, 2 adet bobcat, 1 adet vakumlu süpürge, 2 adet arazöz, 1 adet çizgi makinesi ile yürütülüyor. Saat 01.00'da başlanan kazıma çalışmalarında 25 mm kalınlığında tabaka kazınacak olup, kazıma işlemi 2.5 saatte tamamlanacak. 1400 m2 alanda 25 mm kalınlığında asfalt serimi yapılacak olup, 100 ton TMA kullanılacak. TMA serimine saat 03.30'da başlanacak ve 06.00 da serim işlemi tamamlanacak. Asfalt serimi tamamlandıktan sonra, asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacak. Saat 10.00'da köprünün 4 şerit olarak trafiğe açılması planlanıyor.