  • BIST 2.120,14
  • Altın 912.936
  • Dolar 14.6766
  • Euro 16.2053
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -1 °C
»

Bakan Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu karşıladı.
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekilerle Avrupa yakasından yürüyüşe başlayan Karaismailoğlu, köprünün ortasına geldiğinde gün doğumu gerçekleşti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, dünya tarihine geçecek çok önemli açılış için heyecanlı olduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, hazırlık aşaması 10 yıl süren, 4 yıl gibi çok kısa sürede bitirilen dünyanın en geniş orta açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yarın hizmete açacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu köprü çok muhteşem bir köprü. Bir abide gibi Çanakkale'de yükseldi. 18 Mart'ta açılması ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkale'de böyle bir eserin ortaya çıkması, yüz yıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek kıymetli eserin açılışı ve buraya katkıda bulunan tüm arkadaşlarımla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü. 18 Mart, 3. ayın 18'i. 318 metre çelik ayak yüksekliği. 2023 metre iki çelik ayak arası açıklığı ile Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen, Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle 334 metreye kadar çıkacak çok önemli bir eser. İçinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık."

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun ülkenin batı kesimlerinde büyük değişimlere neden olacağını anlatan Karaismailoğlu, "Bölgedeki istihdam, üretim, sanayi, teknoloji, turizm ve tarımda muhteşem gelişmeler olacak. Burası Avrupa'nın çıkış yolu. Bir lojistik koridor olarak yüzyıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı yarın, gelebilecekleri Çanakkale'ye, gelemeyecekleri ise televizyonlarının başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra köprüden yürüyerek Anadolu yakasına ulaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı17 Mart 2022 Perşembe 09:46
  • Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'un FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi17 Mart 2022 Perşembe 09:45
  • Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü17 Mart 2022 Perşembe 09:45
  • Ukrayna'dan gelen Ahıska Türkleri savaşta bıraktıkları çocukları için gözyaşı döktü17 Mart 2022 Perşembe 09:44
  • Pendik Belediyesi, ilçe merkezindeki çınarların bakımına başladı17 Mart 2022 Perşembe 09:43
  • İstanbul Valisi Yerlikaya şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti17 Mart 2022 Perşembe 09:43
  • Bakan Kurum: Yatırımcılara ülkemiz, gönlümüz sonuna kadar açık17 Mart 2022 Perşembe 09:42
  • Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu17 Mart 2022 Perşembe 09:40
  • İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti17 Mart 2022 Perşembe 09:39
  • Köpeklerin davranışları saldırı olasılığına ilişkin ipucu veriyor17 Mart 2022 Perşembe 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti