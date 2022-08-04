Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz Türksat 6A'yı 2023'ün 2'nci çeyreğinde uzaya fırlatmak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hedefimiz 2023 yılının 2'nci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak. 2023'te Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak, Türkiye" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TUSAŞ Genel Müdürlüğü'nde, Türksat 6A uydusunun yapım çalışmalarını izledi. Türksat 6A'nın süreçlerini takip ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz genelinde son 20 yıldır ulaşımın bütün sektörlerinde bütün dünyanın gıpta ile takip ettiği, dünyanın en önemli projelerini yapan bir bakanlık olarak karşınızdayız. Son 20 yıldır tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun sonucunda ülkemizi dünyanın en önemli projeleriyle buluşturduk. Kara yolları, hava yolları, demir yolları, deniz yollarında çok önemli süreçleri tamamladık ve yenilerini de takip ediyoruz" diye konuştu.

'ŞU AN DÜNYANIN HİZMETİNDE'

Bakan Karaismailoğlu, haberleşmenin öneminin her geçen gün arttığı dönemde, bu alanda önemli çalışmalarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen hafta özellikle 5G için İstanbul Havalimanı'nda önemli süreci başlattık. İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin ve dünyanın 5G havalimanlarından biri oldu. Önümüzdeki günlerde 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçmek için de önemli çalışmaları ilan ettik ve bunun süreçlerini takip ediyoruz. Bakanlığımızın uydu ve uzay çalışmaları konusunda da çok önemli çalışmaları var. Türksat, bakanlığımızın en önemli şirketlerinden bir tanesi ve dünyanın en gözde şirketlerinden bir tanesi. Bakanlığımızın uydu çalışmalarını Türksat üzerinden yapıyoruz. Geçen yıl uydu çalışmalarımız için dünyada ses getiren en önemli günlerinden bir tanesi olmuştu. Aynı yıl içerisinde uzaya 2 tane yeni nesil haberleşme uydusu fırlatan ender ülkelerden bir tanesi olduk. 2021 yılı başında Türksat 5A'yı uzaya fırlattık. 2021 yılı Haziran ayında faaliyete aldık ve dünyanın yüzde 30'undan fazlasına, şu anda özellikle televizyon yayıncılığında hizmet veriyor."

2021 yılının sonuna doğru Türksat 5B'yi de uzaya fırlatarak önemli süreci tamamladıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Yine Türksat 5B'yi de geçen ay Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bütün Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunduk. Türksat 5B de özellikle karasal olarak ve deniz olarak ulaşamadığımız alanlara uydu aracılığıyla ulaşacağımız önemli internet ve haberleşme hizmeti vereceğimiz bir uydu olarak dünyanın hizmetinde şu anda" dedi.

'KENDİ UYDUSUYLA TEMSİL EDİLEN 10 ÜLKEDEN OLACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, en önemli ve gurur duydukları işlerden birinin de Türksat 6A olduğunu vurgulayarak, "Tamamen yerli ve milli olarak üretim çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz 2023 yılının 2'nci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak. Tamamen Türk mühendislerinin, Türk çalışanlarının emekleriyle üretilmeye devam ediyor. Projenin sahibi Türksat. Bugün Türksat 6A'nın yapım süreçlerini takip etmek amacıyla buradayız. 2023'te Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden 1'i olacak, Türkiye" açıklamasında bulundu.