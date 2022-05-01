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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da 2 yılın ardından rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının ardından ilk kısıtlamasız bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da 2 yılın ardından rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının ardından ilk kısıtlamasız bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 2 yılın sonunda ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı'nın kutlandığına dikkati çekerek, "İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldı. 30 Nisan'da toplam 1301 iniş-kalkış gerçekleşirken, 195 bin 640 yolcu da seyahat etti. 1 Mayıs'ta da 1226 uçuş olması, 186 bin 500 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor." bilgisini verdi.

Havacılığın, dünyada 2020'de etkili olan salgından en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde ve ülkemizde yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu süreçteki toparlanmada önemli rol oynadı. Salgın döneminde İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından 2021'de dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi. Geçen yıl yüzde 76,4 artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı."

İstanbul Havalimanı'nın, ACI Europe'un raporuna göre de Ocak 2022'de 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "2022'nin ocak-mart döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 20 bin 985, dış hatlarda 60 bin 891 olmak üzere toplamda 81 bin 876 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 923 bin, dış hatlarda 8 milyon 490 bin yolcu seyahat etti. Toplamda ise 11 milyon 414 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı." bilgisini paylaştı.

Mega projeler arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın yap-işlet-devret modeliyle yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan havalimanının rekorlar kırmaya devam edeceğini belirtti.

Havacılık sektöründeki yatırımların sürdürüleceğinin altını çizen Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta Rize-Artvin Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile havacılık sektörünün geleceğini planlandıklarını aktararak "Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61'e yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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