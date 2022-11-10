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Bakan Karaismailoğlu tek tek açıkladı: Yolcu sayısı yaklaşık 156 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak-Ekim döneminde uçak trafiğinin yüzde 30,6 artarak 1 milyon 590 bine ulaştığını bildirdi ve hizmet verilen yolcu sayısının da yüzde 45.7 artışla 155 milyon 885 bin olduğunu duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu tek tek açıkladı: Yolcu sayısı yaklaşık 156 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörü ile ilgili açıklama yaptı. Son 20 yılda ulaştırmanın her modunda olduğu gibi havacılık sektöründe de önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, atılan bu adımlarla birlikte Türkiye'nin sektörde dünyanın öne çıkan ülkesi konumuna geldiğini kaydetti.

Yatırımlarda geleceğe odaklı, devlet aklıyla ve planlı hareket edilmesinin meyvesini aldıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Bu yılın ekim ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 70 bin 36, dış hatlarda 70 bin 21'e ulaştı. Üst geçişler ile birlikte toplam 177 bin 531 uçak trafiği oldu. Böylece, 2019 yılı Ekim ayı üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin yüzde 96'sına ulaşıldı" dedi.

SALGIN ÖNCESİ YOLCU SAYISINA YAKLAŞTIK
Geçen ay Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 832 bin, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 995 bine yükseldiğini bildiren Karaismailoğlu, transit yolcular ile birlikte hizmet verilen yolcu sayısının yüzde 14.1 artarak 17 milyon 877 bini aştığını duyurdu. Yolcu trafiğinin, 2022 Ekim ayında, 2019 yılının aynı ayına göre eski seviyesine oldukça yaklaştığına dikkat çeken Karaismailoğlu, havalimanlarında transit dahil toplam yolcu trafiğinde 2022 yılı Ekim ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 92'sinin gerçekleştiğini vurguladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA EKİM'DE 5 MİLYON 974 BİNDEN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
"İstanbul Havalimanı'na ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 547, dış hatlarda 28 bin 140 olmak üzere toplamda 37 bin 687'ye ulaştı" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, havalimanında iç hatlarda 1 milyon 368 bin, dış hatlarda 4 milyon 605 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 974 binden fazla yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

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