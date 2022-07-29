Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin 5G yolculuğu başlıyor

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G teknolojisinin ilk kez uygulanacağı lansmanda açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu Türkiye'nin 5G yolcuğunun başladığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Halkımızın 5G teknolojisine ulaşmasına çok az kaldı. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. 75 milyon metrekare alanda 10 milyon lira yatırım yaptırılarak 25 milyar Euro devlete kira verecek bir proje olmuştur. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine sunacağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz." dedi.

İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları

İstanbul Havalimanı'ndayız. 75 milyon metrekare alanda 10 milyon lira yatırım yaptırılarak 25 milyar Euro devlete kira verecek bir proje olmuştur. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı.

5G'Lİ HAVALİMANI OLUYOR

Rekorlara dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve birincisi olmuştur. İstanbul Havalimanı 5G'li havalimanı oluyor. Havalimanında belirli yerlerde 5G sinyali verilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G'de geldiği aşamayı göreceğiz.

Ülkemizde 5G destekli cihazların düşük seviyede olması, 5G'yi destekleyen cihazların artmasıyla vatandaşların 5G'den faydalanması artacaktır.

Şu ana kadar çok önemli mesafeler kat edildi. Bu yolu daha büyük adımlarla kat edeceğiz. 5G'ye geçişi hızlandırmak için yatırımlarımızı artıracağız. Bakanlık ve ilgili kuruluşlarımızla gerekli olan desteği bugüne kadar sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Kararlılığı operatörlerin de göstermesi gerekmektedir. 4.5G'nin ilk yatırım döneminde yüzde 1 olan yerlilik oranının yüzde 33'leri geçtiğini görmekteyiz. 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesi de önceliğimizdir. Bundan sonra da sektör paydaşlarımızın görüşlerini alarak en uygun çözümleri gerçekleştireceğiz.

6G ÇALIŞMALARINA ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HIZ KAZANDIRACAĞIZ

Orta yaş ve üzeri kuşaklar teknolojide Türkiye'nin nereden geçip buraya geldiğini görecekler. Bilişim alanında 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyüdük. Fiberi 478 bin kilometreye çıkardık. Sabit geniş hat sayımızı 20 binden 18 milyona ulaştırdık.

2022 yılı birinci çeyrekte internet kullanım miktarını sabitte yüzde 25, mobilde yüzde 35 oranında artırdık. Türksat 5B'yi hizmete aldık. Genişbant internet hizmeti de sağlıyoruz. Yatırımlarımızla milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. Bu süreçte 68 milyar dolarlık haberleşme yatırımlarını planladık. Kısa vadede mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 100'e çıkararak her eve internet hizmetini ulaştıracağız.

6G çalışmalarına önümüzdeki süreçte hız kazandıracağız. Fiber ağ uzunluğumuzu 1 milyon kilometreye çıkararak global açıdan 10 uydu operatörü arasına gireceğiz."

20 GİGABAYT HIZINDA

Tüm dünya ile birlikte 5G’ye aynı zamanda geçmeyi planlayan Türkiye’de geçiş ile birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde daha kaliteli olacak. 4G olarak adlandırılan dördüncü nesilde saniyede 550 - 800 megabaytlık veriyi iletebilme olanağı sağlanıyordu.

5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji ise normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla olarak hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor.

Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak.