  • BIST 2.572,45
  • Altın 1012.659
  • Dolar 17.8827
  • Euro 18.2688
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 32 °C
»

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin 5G yolculuğu başlıyor

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G teknolojisinin ilk kez uygulanacağı lansmanda açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu Türkiye'nin 5G yolcuğunun başladığını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin 5G yolculuğu başlıyor

Bakan Karaismailoğlu, "Halkımızın 5G teknolojisine ulaşmasına çok az kaldı. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. 75 milyon metrekare alanda 10 milyon lira yatırım yaptırılarak 25 milyar Euro devlete kira verecek bir proje olmuştur. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine sunacağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz." dedi.

İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları

İstanbul Havalimanı'ndayız. 75 milyon metrekare alanda 10 milyon lira yatırım yaptırılarak 25 milyar Euro devlete kira verecek bir proje olmuştur. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı.

5G'Lİ HAVALİMANI OLUYOR

Rekorlara dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve birincisi olmuştur. İstanbul Havalimanı 5G'li havalimanı oluyor. Havalimanında belirli yerlerde 5G sinyali verilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G'de geldiği aşamayı göreceğiz. 

Ülkemizde 5G destekli cihazların düşük seviyede olması, 5G'yi destekleyen cihazların artmasıyla vatandaşların 5G'den faydalanması artacaktır.

Şu ana kadar çok önemli mesafeler kat edildi. Bu yolu daha büyük adımlarla kat edeceğiz. 5G'ye geçişi hızlandırmak için yatırımlarımızı artıracağız. Bakanlık ve ilgili kuruluşlarımızla gerekli olan desteği bugüne kadar sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Kararlılığı operatörlerin de göstermesi gerekmektedir. 4.5G'nin ilk yatırım döneminde yüzde 1 olan yerlilik oranının yüzde 33'leri geçtiğini görmekteyiz. 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesi de önceliğimizdir. Bundan sonra da sektör paydaşlarımızın görüşlerini alarak en uygun çözümleri gerçekleştireceğiz.

6G ÇALIŞMALARINA ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HIZ KAZANDIRACAĞIZ

Orta yaş ve üzeri kuşaklar teknolojide Türkiye'nin nereden geçip buraya geldiğini görecekler. Bilişim alanında 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyüdük. Fiberi 478 bin kilometreye çıkardık. Sabit geniş hat sayımızı 20 binden 18 milyona ulaştırdık.

2022 yılı birinci çeyrekte internet kullanım miktarını sabitte yüzde 25, mobilde yüzde 35 oranında artırdık. Türksat 5B'yi hizmete aldık. Genişbant internet hizmeti de sağlıyoruz. Yatırımlarımızla milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. Bu süreçte 68 milyar dolarlık haberleşme yatırımlarını planladık. Kısa vadede mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 100'e çıkararak her eve internet hizmetini ulaştıracağız.

6G çalışmalarına önümüzdeki süreçte hız kazandıracağız. Fiber ağ uzunluğumuzu 1 milyon kilometreye çıkararak global açıdan 10 uydu operatörü arasına gireceğiz."

20 GİGABAYT HIZINDA

Tüm dünya ile birlikte 5G’ye aynı zamanda geçmeyi planlayan Türkiye’de geçiş ile birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde daha kaliteli olacak. 4G olarak adlandırılan dördüncü nesilde saniyede 550 - 800 megabaytlık veriyi iletebilme olanağı sağlanıyordu.

5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji ise normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla olarak hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor.

Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bereketli Muş Ovası'nda 375 ton buğday rekoltesi bekleniyor28 Temmuz 2022 Perşembe 14:50
  • Coğrafi işaretli 'Lapseki şeftalisi'nde yüksek verim beklentisi28 Temmuz 2022 Perşembe 14:44
  • Borsa İstanbul'da gong Koroplast için çaldı28 Temmuz 2022 Perşembe 14:42
  • "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı28 Temmuz 2022 Perşembe 14:40
  • Diyarbakır'da suyla buluşan araziler çiftçinin gelirini artırıyor28 Temmuz 2022 Perşembe 13:28
  • Bakan Bilgin'den yeni EYT açıklaması28 Temmuz 2022 Perşembe 13:25
  • TİGEM 58 baş safkan Arap koşu tayı satacak28 Temmuz 2022 Perşembe 12:40
  • Kuru domatesin merkezi Torbalı, ürünün yaygınlaşmasına öncülük ediyor28 Temmuz 2022 Perşembe 12:38
  • Çin'e beyaz et ihracatı son 12 ayda yüzde 353 arttı28 Temmuz 2022 Perşembe 12:38
  • Sivas'ın kaynak tuzu 7 ülkede tüketiliyor28 Temmuz 2022 Perşembe 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti