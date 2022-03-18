Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Atila Abi ile Köprüyü test ettik' paylaşımı

"Atila Abi ile köprüyü test ettik" ifadesiyle paylaşılan videoda, Bakan Karaismailoğlu, kamyonla seyahat ederek 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiyor.
Seyahat sırasında ise kamyon sürücüsü köprünün ve yolların sağlayacağı faydaları anlatıyor.
"Atila Abi ile köprüyü test ettik" ifadesiyle paylaşılan videoda, Bakan Karaismailoğlu, kamyonla seyahat ederek 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiyor.
Seyahat sırasında ise kamyon sürücüsü köprünün ve yolların sağlayacağı faydaları anlatıyor.
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