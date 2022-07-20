Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in de aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için dünyanın en büyük altyapı firmalarıyla görüşüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ve İstanbul'daki metro projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hep örnek veriyorum, nasıl 1970 yılında İstanbul’da sadece bir köprü planlanıp o İstanbul’a yeteceği düşünülürken, bugün nasıl 5 tane alternatif geçiş varsa, biz Kanal İstanbul’u da aynı şekilde buradaki küresel hareketlerin, lojistik hareketlerin artması, dünyadaki ticaret hacimlerinin artması, bunlara cevap verebilme, şu an 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2035 yılında 25 milyar tona çıkması, 2050’lerde bunun 60-70 milyar tona çıkması, buradaki bu hareketliliğin önündeki sıkıntıları ortadan kaldırmak için Kanal İstanbul olmazsa olmazımız.

Ayrıca, hem bizim, hem de Karadeniz’e komşu olan ülkelerin limanlarına yapmış oldukları yatırımlar, tabi ki bu arada Rusya-Ukrayna krizi, oradaki limanlarda yaşanan krizler, onları da bir taraftan takip ediyoruz. Bizim ana planlamalarımızda, yatırım programımızda … Kanal İstanbul. Kanal İstanbul’la ilgili bildiğiniz gibi önce ulaşım yollarını yapıyoruz ve ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız. Şu an kara yolu, Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere köprüsündeki imalatlarımız da devam ediyor, orası da yaklaşık 45 kilometrelik bir yoldu. Hem Kanal İstanbul’a ait köprülerden bir tanesini imal ediyoruz, bir taraftan da Mahmutbey’deki biten otoyol gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak buraya alternatif bir yol olarak 45 kilometrelik Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule yolumuz da bir taraftan devam ediyor.

Aynı şekilde demir yolunun da Kanal İstanbul’a uygun bir şekilde, Boğazın altından geçecek şekilde Halkalı-Ispartakule arasındaki ihalemizi yaptık, orada da imalatlarımız devam ediyor. Bir taraftan ulaşım yollarında Kanal İstanbul aslında bir tarafından başladı. Bu zaman alacak, ki dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi.

Dediğim gibi ulaşım yollarını yaparak ulaşım ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ana ihaleyi yaparak Kanal İstanbul’u gerçekleştireceğiz…"

80 KİLOMETRESİNİ BAKANLIK OLARAK BİZ İŞLETİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro hatlarına geldiğimizde; değerli arkadaşlar, şu anda İstanbul’da işletilmekte olan tam 260 kilometrelik bir metro hattı var. Bunun 80 kilometresinde Bakanlık olarak biz işletiyoruz. Daha önce Levent-Hisarüstü Metrosunu da Belediyeye yaparak teslim etmiştik.

Biz şu anda 7 tane metro hattında İstanbul’da çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu 7 tane metro hattının da toplam uzunluğu 103 kilometredir. Bu 103 kilometrenin de önümüzdeki yıl Eylül ayı itibariyle de üç tane metro hattını da bire-bir hizmete açmaya başlayacağız. 2023 yılı içerisinde de bu 7 tane metro hattının tamamını bitirmiş olacağız. Kağıthane-Kemerburgaz-Havalimanı metro hattının da sinyal testleri devam ediyor.

Sirkeci-Kazlıçeşme, Çamlıca-Altunizade metro hattı, Bakırköy Sahilden Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı arasındaki metro hattımız, onlar da 2023 yılı içerisinde tamamlama doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok lafla çok hizmet yapılmıyor maalesef, onu geçmişte yaşadık, halen de yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden İstanbul’un sürekli yatırıma ihtiyacı var, çünkü bu hareketliliğin, bu gelişimin önündeki engelleri kaldırmak için mutlaka yatırım yapmak gerekir. O yüzden Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı veya işte Avrasya Tüneli yapıldı. İstanbul bugünü, yarını, 10 yıl, 20 yıl sonrası için yapılacaklar aslında bellidir.

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