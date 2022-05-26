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Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 6A’yı 100. yılda uzaya göndermek adına yoğun çaba içindeyiz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A açıklaması

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde uzaya göndermek adına yoğun bir çaba içindeyiz'' dedi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde hizmete giren Sanayi Köprüsü'nün açılışını yapan Adil Karaismailoğlu, ''Ülkemizin bölünmüş karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu da iki katına çıkararak 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Tünellerimizin uzunluğunu 13 kat artırdık. Havayollarını ‘halkın yolu’ yaptık.

Sadece son 1 ay içinde hem Tokat hem de Rize-Artvin Havalimanlarını milletimizin hizmetine sunduk. Genişbant abone sayımızı, 20 binden, 88,2 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımız da 28 milyondan, 86,3 milyona yükseldi. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde harcama yaptık'' diye konuştu.

Taşova topraklarına canlılık katan Yeşilırmak’ın iki yakası arasındaki ulaşımı sağlayan eski köprünün ömrünü tamamlaması üzerine eski köprünün yerine 100 metre uzunluğunda ve 3 açıklı köprünün inşa edildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, ''Yeni Sanayi Mahallesi Köprüsü ile bölgedeki ulaşım talebi karşılandı. Köprümüz, araç ve yaya Trafik yoğunluğunu rahatlatarak güvenli ve konforlu seyahat imkânı sağlıyor.

Projeyle ilçe merkezinin sanayi, pazar gibi ticaret alanları ile okul, adliye, hastane gibi hizmet alanlarının bulunduğu bölgeler arasında ulaşım standardını yükseltecek projemiz Taşova’nın, Taşovalıların yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerimizden biri olacak Taşova’nın iki yakasını bir araya getiren köprümüzün yapımında görev alan yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Taşova Sanayi Mahallesi Köprümüz hayırlı uğurlu olsun'' şeklinde konuştu.

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