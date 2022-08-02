  • BIST 2.647,59
  • Altın 1024.787
  • Dolar 17.9414
  • Euro 18.2888
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazır olduklarını belirtti.
Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 09-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da yapılacak 5'inci İslami Dayanışma Oyunları öncesi kente gelerek yarışların yapılacağı tesisleri tek tek ziyaret edip incelemelerde bulundu. Türkiye’nin ilk olimpik velodrom pistini de inceleyen Bakan Kasapoğlu, ''Hakikaten biz millet olarak misafirperver bir milletiz, cömert bir milletiz. Dünyanın neresine giderse gitsin, adaleti, sevgiyi, merhameti götüren bir milletin evlatlarıyız. Yine bu ruhla, bu şuurla Konyamız, 5'inci İslam Oyunlarına en güzel şekilde ev sahipliği yapacak, bunu görüyoruz'' diye konuştu.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

5'inci İslam Dayanışma Oyunları'na hazır olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

''7 gün kaldı, artık geriye sayıyoruz. Konya olarak, Türkiye olarak hazırız. Tesislerimiz de hazırız. İnsan kaynağımızla hazırız. Tüm organizasyon kapasitemizle hazırız. İnanıyorum ki yüksek teveccüh 4 binden fazla sporcu. Tüm kafilelerle birlikte 6 bin kişi ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacak. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacak. Bununla birlikte İslami Dayanışma Oyunlarının ruhuna uygun bir şekilde sporun birleştirici gücüyle bir araya geleceğiz. Burada 56 ülkeden sporcu olacak. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız bu güzide tesisi. Sonrasında mükemmel bir açılış törenini gerçekleştireceğiz. Devlet temsilcileri, devlet başkanları, başbakanlar, spor camiası Konyamızda olacak.  Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Bununla birlikte sporun birleştiren ruhuna uygun bir şekilde en güzide şekilde bir rekabeti, en güçlü şekilde bir dostluğu ortaya koyacak sporcularımız. Ben bu vesileyle tüm sporculara başarı diliyorum.”

"TÜM BU TESİSLER, OYUNLAR SONRASINDA ÜLKEMİZE HİZMET VERECEK"

Bakan Kasapoğlu, yarışların yapılacağı olimpik yüzme havuzunda da incelemede bulundu. Kasapoğlu, ''Konya'da yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında öğretiyoruz. Yine bu olimpik havuzumuz, tüm bu tesisler inşallah oyunlar sonrasında tüm ülkemize hizmet verecek. Sadece yerel anlamda değil, ulusal ve uluslararası anlamda büyük bir katkı ortaya koyacaklar. Bununla birlikte yine FIBA onaylı 3x3 basketbol pistimizi açacağız. Biliyorsunuz basketbol en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. En popüler branşlardan biri ve bu noktada on bin pota, yine Konya'da başarılı uyguladığımız bir proje. İnşallah bugün ve bu süreç Konyamız için, ülkemiz için spor ve insanlık için hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Kulübü, ek kombine satışının yapılacağını açıkladı31 Temmuz 2022 Pazar 16:31
  • Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da birinci oldu31 Temmuz 2022 Pazar 16:29
  • Kazımcan Karataş: Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak en büyük hayalim30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:32
  • Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:31
  • Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:31
  • Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer etti30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:25
  • Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz: Bu sene çok farklı bir Barış olacağına eminim30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:33
  • Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladı30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30
  • Galatasaray Kulübünde yetki kongresi yarın yapılacak30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30
  • Fenerbahçe, Luan Peres'in maliyetini açıkladı29 Temmuz 2022 Cuma 23:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti