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Bakan Kasapoğlu: Artık Türkiye bir spor markası

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Artık Türkiye bir spor markası, Türkiye'nin spor markası olduğu gibi illeri de bu anlamda rekabet gücü ve birbirinden eşsiz tesisleri ile çok ciddi bir altyapıya sahip” dedi.
Bakan Kasapoğlu: Artık Türkiye bir spor markası

Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar’da 10 branşta 5 bin üniversite öğrencisinin yarıştığı ÜNİLİG final etabının açılış törenine katıldı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda genç de yer aldı.

Program, ÜNİLİG'de mücadele eden sporcuların üniversitelerinin bayrakları ile yaptığı geçiş töreni ile başladı. Halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Vali Çiçek, kısa bir karşılama konuşması yaparak yerini Bakan Kasapoğlu'na bıraktı.

Bakan Kasapoğlu, üniversite gençliği için önemli bir organizasyon olan ÜNİLİG'i Afyonkarahisar'da taçlandırdıklarını ifade ederek, müsabakalarda ter döken, mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi. Bakan Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'a her zamanki sıcaklığı, cömertliği, misafirperverliği için özellikle teşekkür ediyorum. Böylesine istiklâl mücadelemizin öncü şehirlerinden birinde ülkemizin istikbali adına da güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapması bize ayrı bir heyecan veriyor" dedi.

'SPORDA ARTIK TÜRKİYE BİR SPOR MARKASI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 20 yıldır Türkiye'nin her alandaki gelişme, kalkınma mücadelesinin çok büyük başarılarla çok anlamlı noktalara geldiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Artık Türkiye bir spor markası, Türkiye'nin spor markası olduğu gibi illeri de bu anlamda rekabet gücü ve birbirinden eşsiz tesisleri ile çok ciddi bir altyapıya sahip. Afyonkarahisar, merkeziyle ilçeleriyle köylerine kadar her açıdan modern tesislerle donattığımız bir şehrimiz. 'Yetenek Taraması', 'Spora Yönlendirme Projesi', 'Sporcu Bursu', '10 Bin Pota' ve 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ve halkımızı ve milletimiz spora daha kolay bir şekilde eriştirebilme adına gerçekleştirdiğimiz projeler" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Bakan Kasapoğlu'na Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti. AFJET Afyonspor yönetim kurulu ise Bakan Kasapoğlu'na "Kasapoğlu 03" yazılı forma hediye etti.

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