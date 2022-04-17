Bakan Kasapoğlu: Bisiklet ile ilgili her türlü altyapımız tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin her branşta olduğu gibi bisiklette de önemli başarılar yakalamak için önemli yol katettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da tamamlanan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda açıklamalarda bulundu.

Taksim Meydanı'ndaki finiş alanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 57'ncisi bugün tamamlanıyor. Geçen hafta Bodrum'dan başlamıştık. 1915 Çanakkale Köprüsü dahil olmak üzere birçok güzel etap tamamlanarak İstanbul'da Taksim Meydanı'na geldik. 25 takımdan 175 sporcu, bin 303 kilometre yolu katettiler. Ülkemizin eşsiz güzellikleri, coğrafyası, kültürü, tabiatı pek çok anlamda gözler önüne serildi. Bugün de dünyanın en güzel şehri İstanbul'da tamamlanıyor." diye konuştu.

Türkiye'de sporun pek çok alanına ilginin her geçen gün arttığını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Spora olan ilgi ile başarılar da artış gösteriyor. Bu da memnuniyet verici. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, güçlü vizyonu ile ortaya koyduğumuz spor hamleleri meyvelerini veriyor. Olimpiyatlarda, uluslararası şampiyonalarda mutluluk verici sonuçlar alıyoruz. Bisiklet de heyecan verici bir spor. Ülkemiz hem altyapı hem coğrafi özellikleri hem iklimi ile bisiklet sporuna çok uygun. Bu anlamda çok ciddi yatırımları gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk olimpik veledromunu Konya'da tamamladık. Mükemmel bir tesis oldu. Dünyadaki diğer veledromlara meydan okuyacak, rekabet açısından çok güçlü bir tesis oldu. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. İspanya, bisikletle ilgili hazırlık kampları açısından önde gelir. Bu vesileyle bisiklet sporcularını artık Türkiye'ye kampa davet ediyorum. Bisiklet ile ilgili her türlü altyapımız tamamlandı. İzmir-Manisa etabını yarışın içinden takip ettim. Sporseverlerin, gençlerin sporculara olan ilgisi beni mutlu etti. Her branşta olduğu gibi bisiklette de daha büyük başarıları yakalamak için önemli bir yol katettik."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bisikletin tabana yaygınlaşması için çalışacaklarını dile getirerek, "Bisikletteki madalyalarımızı ve mutluluklarımızı artıracağız." dedi.

"Geçtiğimiz yıl 164 farklı uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonu düzenleme konusunda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Sporu taban yaymak için çalıştıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "İstanbul'umuz, uluslararası organizasyonları en güzel şekilde gerçekleştirmeye devam edecek. Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl 164 farklı uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Buna bu yıl da tüm hızıyla devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda Konya'da İslami Dayanışma Oyunları, Bursa İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nı düzenleyeceğiz. Ülkemiz, spor turizmi noktasında bir marka. Bu markayı her geçen gün güçlendiriyoruz. Sadece birkaç ilimizde değil tüm illerimize yaydığımız kış sporları, su sporları, ekstrem sporlar, futbol, basketbol, voleybol ve salon sporlarıyla devasa bir altyapımız var. İstanbul'da tenisin önemli organizasyonlarından biri düzenlenecek. Dünyanın önemli kadın tenisçilerini ağırlayacağız. Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımlar, 85 milyonun spora erişmesi çalışmalarımız, projelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Yeteneklerin keşfini tesadüfe bırakmıyoruz." diyen Kasapoğlu, "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'ni önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız ile tanıtacağız. Kurumlarımız ve kuruluşlarımızla çok ciddi iş birliklerimiz var. Geçtiğimiz günlerde başlattığımız yeni spor liseleri uygulamaları, apayrı bir açılımı kazandıracak. Okullarımızı birlikte yürüteceğiz ve tüm tesislerimiz spor liselerimizin hizmetinde olacak. 'Bütünleşik yönetim' adını verdiğimiz bu çalışmayla sporu eğitimle birleştirme noktasında çok büyük mesafeler alacağız." şeklinde görüş belirtti.