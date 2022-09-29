  • BIST 3.177,02
  • Altın 981.483
  • Dolar 18.5396
  • Euro 17.9768
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Bakan Kasapoğlu duyurdu: 100 öğrenciden 92'si yurtlara yerleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu duyurdu: 100 öğrenciden 92'si yurtlara yerleştirildi

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız bu yılki rekor artışı 25 liradan 60 liraya 2,35 katlık artış bu anlamda gençlerimizin memnuniyetini ve ihtiyacını giderme noktasında hayırlı olmasını diliyorum.

1800 TL DESTEK MÜJDESİ

Yurt ücretlerinde güncelleme yapmadığımız gibi bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hamdolsun hizmetine sunuyoruz. 

Kahvaltıda da değişen tabaklar, beslenme desteği çerçevesinde gençlere ücretsiz sunuluyor. Farklı imkanlar da aynı süreç içinde devam ediyor. Kahvaltıya geç kalmış olanlara ücretsiz sandviç ve al götür tarzı uygulamayı da başlatmış bulunuyoruz.

Gençlerimizin yaşam dinamiklerini dikkate almak ve yaşamlarını kolaylaştıracak her adımı büyük gayretle takip ediyoruz. Öğrenim kredilerinde geri ödemelerinde ÜFE farkını gençlerimizin omuzundan aldıysak, ekonomik süreçler sonucunda da gençlerimizin bu anlamda etkilenmemeleri için gereğini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Boşuna söylemiyoruz. Bu yurtlar bu milletin evlatlarının 85 milyonunun her bir ferdinin iftihar tablosudur. Dünyanın en kaliteli, en kapsamlı ve en uygun yurt hizmetini bu ülkenin evlatlarına sunmaktan da gurur ve heyecan duyuyoruz.

100 ÖĞRENCİDEN 92'Sİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Bugün itibarıyla ikinci faz yerleştirme sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bugün ikinci faz neticesinde talep karşılama oranımızı biliyorsunuz ilk fazda yüzde 80'de bugün itibarıyla ikinci faz karşılama oranımızı yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. Bugünkü verilerimize göre yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92'sini yurtlarımıza yerleştirmiş oluyoruz.

Tüm başvuruları yerleştirdik. Diğer illerimizde de çok az yedeğimiz kaldı. Pazartesi-perşembe yerleştirme süreçlerimiz de devam ediyor. Gençlerimize ve ailelerimize bir sözümüz var. Bu sözün hamd olsun arkasındayız, bu sözü gerçek kılma noktasında geldiğimiz nokta bizler için mutluluk verici.

3. FAZ ÇALIŞMALARI EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Asla sarsılmayacak bir gönül köprümüz var gençlerle. Tek amacımız gençlerimizin mutluluğu. Onların hem bugün hazır olması hem yarınlara hazırlığı. Onlar için yine ekip olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hizmetlerimizi ortaya koymaya, en kaliteliyi ve nitelikliyi sunma gayretimizi devam ettireceğiz. Yurtlarımıza yerleşen tüm arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Bundan sonraki süreçte yine 3. faz çalışmalarımızda Ekim ayı içinde sizlerle paylaşmak üzere teşekkür ediyorum.

Üniversite yerleşme sürecinde de tüm illerimizde bakanlık olarak standlarımız gençlerimizi karşılama konusunda gençlerimizin emirlerinde. Ben de biraz sonra onlardan birini ziyaret edeceğim. Bizimkisi sadece bir yerleştirme süreci değil, bu süreç sonrası yurtlarımızda ikinci yuva olacak bir hizmet anlayışı var. Dolu dolu bir eğitim-öğretim dönemini yurtlarımızda değerlendireceğiz. Yurt Koordinasyon Merkezimizde çalışmalarımız devam edecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asi Nehri'nde su sümbülü istilası27 Eylül 2022 Salı 16:54
  • 'Kötü koku' yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı27 Eylül 2022 Salı 16:50
  • İspanya'da fırtına can aldı27 Eylül 2022 Salı 01:15
  • Ev sahibi olmak isterken dolandırıldılar26 Eylül 2022 Pazartesi 13:57
  • Futbol tutkusuyla topladığı eşyaları kurduğu müzede sergiliyor26 Eylül 2022 Pazartesi 13:36
  • Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist26 Eylül 2022 Pazartesi 13:32
  • Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu25 Eylül 2022 Pazar 23:12
  • Bakan Soylu’ya ‘Suruç’ isimli yarış atı hediye edildi25 Eylül 2022 Pazar 23:04
  • Üsküdar'da İSKİ çalışmasında kamyonet çukura düştü25 Eylül 2022 Pazar 23:01
  • Başına yorgun mermi isabet eden Musa, son yolculuğuna uğurlandı24 Eylül 2022 Cumartesi 23:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti