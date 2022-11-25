Bakan Kasapoğlu duyurdu: Kredi ve burslarda süre uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu Kredi ve burs için yarın 23:59'a kadar başvuru yapılabileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi.

BORÇ NEYSE GERİ ÖDEME O OLACAK

Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek.

KREDİ VE BURSLARLA İLGİLİ BAŞVURU SÜRECİ UZADI

An itibarıyla da e devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler.

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Kredi ve burslarla ilgili süreci başlattık. Yoğun talep aldık. Talep değerlendirme süreci başlamış oldu. Dijital ortamlarda objektif kriterlerle bu süreci hızlı şekilde yönetiyoruz. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan gençler oldu. Onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. Yarın 23:59'a kadar krediye başvuramayanlar başvuru yapabilecekler.

İlk defa yükseköğrenime giren ve devam eden öğrenciler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler burs ve kredi başvurularından faydalanabiliyorlar. 12 farklı kurum aracılığıyla insan eli değmeden neticelendiriliyor. 45 lira olan 2002'de burs miktarı 850 lira lisansta, 1700 lira yüksek lisansta 2550 lira doktora süreçlerinde gençlerimize sunuluyor. Bu yıl bu rakamları güncelleyeceğiz.

Amacımız gençlerimizin mutlu olması. Hem bugünleri hem yarınlarını mutlu kılmak, daha aydınlık yarınlara hazırlamak. Karamsarlık senaryolarını, umutsuzluğu değil, umudu aydınlığı onlara sunmak ve gençlerle birlikte olmak. Çalışmalarımıza devam edeceğiz.