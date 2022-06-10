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Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımın mevzuat açısından eksiğinin kalmadığını belirtti.
Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret için Diyarbakır’a geldi. Bakan Kirişci, Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret ettikten sonra Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Kirişci, daha sonra üniversitenin 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ‘Gelecekte Diyarbakır’ın Tarımsal Perspektif Çalıştayı'na katıldı. Çalıştaya, Bakan Kirişci’nin yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, bölgenin borsa ve odaları ile çiftçiler katıldı.

'YAŞ KOZA VE KOZA TOHUMUNA YÜZDE 100 DESTEK'

Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Kulp ilçesinde aktif olarak sürdürülen ipekböcekçiliği konusunda destek talepleri üzerine açıklama yaparak, "İlçenin Türkiye’deki ipekböcekçiliği konusunda çok büyük faaliyeti var. Emeği geçen bakanlarımıza teşekkür ederim. İnşallah 80 lira olan yaş kozayla ilgili desteklerimizi yüzde 100 artırarak 160 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde koza tohumuyla ilgili olarak da 120 lira iken 240 lira kilogram başına desteğini inşallah bakanlık olarak vereceğiz" diye konuştu.

'TARIM ÜLKESİ OLMASINA RAĞMEN KANUNU YOKTU'

Tarımın mevzuat açısından herhangi bir eksiğinin kalmadığını ifade eden Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"12 tane temel kanun 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde gündeme geldi. Şu anda bu kanunların uygulamalarını görüyoruz. Çok iyi hatırlıyorum, bu ülke bir tarım ülkesi olmasına rağmen bir tarım kanunu yoktu. Toprak koruma ve arazi kullanım kanunu, bu kanun çıkana kadar arkadaşlar 32 yılda 2 milyon hektar alan maalesef kaybedildi. Bu kanun bizim bütün çabalarımıza rağmen elbette sıfırlamadı. Fakat bu işi, en azından yavaşlattı. Önemli bir düzeyde aşağılara çekti. Şimdi bu kanundan dolayı elbette bizim kentsel açıdan veya endüstrileşme adına bazı alanlara ihtiyacımız olabilir ama unutmayalım ki tarım toprakla yapılır. Bizim her türlü üretim faaliyetlerimiz toprak üzerinde ve toprakla yürütülür. Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede bütün bakanlarımıza teşekkür ederim. Çünkü bugün Türkiye 1,4 milyar dolarlık su ürünleri ihraç eden bir ülke konumuna geldi. 200 milyon dolar da ithalatımız var. 1,4 net dış ticaret fazlamız var. Daha fazlasını yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz ama unutmayalım ki arkadaşlar bazen böyle, hani bazı rakamları vermezsek yanlış ifade ediliyor"

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