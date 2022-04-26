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Bakan Kirişci açıkladı: 26 ilde patatesle ilgili karantina uygulanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, patateste siğil, kahverengi çürüklüğü, halka çürüklüğü ve kist nematodları nedeniyle 26 ilde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.
Bakan Kirişci açıkladı: 26 ilde patatesle ilgili karantina uygulanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “Bir nevi kanser olan Patates siğili sonrası 2004 yılında başlatılan ekim alanı kısıtlaması, 2022 yılı itibarı ile hangi boyuttadır? Kaç ilde ne kadar alanda hastalık nedeni ile patates ekimi yapılmamaktadır? Siğil gibi zarar veren nematod hastalığının boyutları ve halen mevcut durumu nedir? Patates siğili ile ilgili çiftçi eğitimi verilmekte midir?” şeklindeki soru önergesine cevap verdi.

Bakanlık tarafından Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’nin imzasıyla Gürer'e gönderilen cevapta şu ifadeler yer aldı:

“2022 yılı itibarıyla patates siğili hastalığı nedeniyle Karantina tedbirleri uygulanmakta olup, hastalık etmeninin konukçuları (patates ve diğerleri) dışındaki ürünler ekilebilmektedir. Patates karantina etmenleri sebebiyle (patates siğili, patates kahverengi çürüklüğü, patates halka çürüklüğü ve patates kist nematodları) 26 ilde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Çiftçilere yönelik patates siğili etmeninin de içinde bulunduğu Patates Entegre Mücadele Eğitimi, Patates Hastalık ve Zararlıları Eğitimi, Patateste Karantina Etmenleri Eğitimi verilmektedir. Ülkemiz genelinde son 5 yılda patates ve patates siğili konularında bin 200 eğitim ve yayım faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 15 bin çiftçi katılım sağlamıştır.”

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