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Bakan Kirişçi açıkladı! Bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 87 milyon liralık tarımsal destekleme tutarlarını bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.
Bakan Kirişçi açıkladı! Bugün hesaplara yatırılacak

Üreticiye yapılan destek ödemeleri çiftçinin hesaplarına yatırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek miktarını ve zamanını "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." şeklinde duyurdu.

Destek tutarlarının dağılımı paylaşıldı

Paylaşımda verilen bilgilere göre söz konusu destek tutarları; kırsal kalkınmada 68 milyon 234 bin 2 TL, uzman eller projesinde 9 milyon 236 bin 854 TL, sertifkalı tohum üretim desteği 9 milyon 551 bin 422 TL olarak belirlendi.

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