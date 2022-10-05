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Bakan Kirişci çeltik alım fiyatlarının artırıldığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çiftçilerimize müjde vermek istiyorum" dedi ve çeltik alım fiyatlarında güncellemeye gidildiğini duyurdu.
Bakan Kirişci çeltik alım fiyatlarının artırıldığını duyurdu

Kirişci, Edirne Valiliğince Türkiye'nin en çok çeltik üretiminin yapıldığı İpsala Ovası'nda düzenlenen hasat etkinliğine telefon bağlantısıyla katıldı.

Çiftçileri selamlayan Bakan Kirişci, Türkiye'nin her bir yanında bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini söyledi.

Başka ülkeler gıdada kriz üstüne kriz yaşarken, elleri öpülesi çiftçilerin feraseti ve gayreti sayesinde tarım sektörünün yeni bir başarı hikayesine imza attığını belirten Kirişci, "Sizler yeter ki üretin, biz var gücümüzle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

ÇELTİK ALIM FİYATLARINDA GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

Kirişci, TMO'nun 2022 yılı çeltik alım fiyatlarının 13 Eylül'de açıklandığını anımsatarak, bir önceki yıla göre ton başına baldo çeşit çeltik için yüzde 173 artışla 15 bin lira, Osmancık çeşidi için yüzde 200 artışla 13 bin 500 lira, luna çeşidi için yüzde 213 artışla 12 bin 500 lira fiyat verildiğini ve bunun çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Çiftçilere müjde vermek istediğini belirten Kirişci, alım fiyatlarında artışa gidildiğini söyledi. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Gelişen piyasa koşullarını dikkate alarak çeltik fiyatlarını her çeşit için ton başına 1000 lira artırıyoruz. Buna göre TMO alım fiyatları, baldo çeşit için 16 bin liraya, Osmancık çeşit için 14 bin 500 liraya, luna çeşit için 13 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Bu fiyat farkından bugüne kadar TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimiz de faydalanacaktır. Güncellenen alım fiyatlarımızın tüm çeltik üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.

Sizlerin emeklerinin zayi olmaması için son 20 yılda attığımız adımlar gibi bundan sonra da her türlü tedbiri almaya hazırız. AK Parti hükümetleri olarak mevzuatımıza ve sektörümüze kazandırdığımız lisanslı depoculuğun ne kadar isabetli bir reform olduğunu bugün herkes daha iyi görüyor. Bu noktada Edirne'mizin İpsala ilçesindeki çeltik üreticilerimize hizmet etmek üzere 25 bin ton kapasiteli lisanslı deponun faaliyet gösterdiğini hatırlatmak isterim. 84 yıldır çiftçimizin en büyük güvencesi olan TMO'da hem kendi merkezlerimizde hem de lisanslı depolarda çeltik alımı yapacaktır."

Kirişci, Türkiye'nin dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden biri olduğunu, tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını dile getirerek, bu başarının çiftçinin başarısı olduğunu ifade etti.

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