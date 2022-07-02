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Bakan Kirişci, Düzce'de selden etkilenen alanları inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'de selden etkilenen İçmeler köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Bakan Kirişci, Düzce'de selden etkilenen alanları inceledi

Gölyaka ilçesi İçmeler köyüne gelerek selden etkilenen bölgeleri gezen Kirişci, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirişci, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sakarya'nın su taşkını ve selden farklı düzeylerde etkilendiğini söyledi.

AFAD başta olmak üzere Tarım ve Orman, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları olarak illere dağıldıklarını anlatan Kirişci, alanlarda incelemeler yaptıklarını kaydetti.

Düzce'de selden etkilenen bölgelere havadan baktıklarını anımsatan Kirişci, geniş bir alana yayılan taşkının sonuçlarını görme imkanlarının olduğunu söyledi.

Kaynaşlı ilçesinde selden etkilenen bölgede çalışma yürütürken önceki gün köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla operatör Okan Bayrak'ın kaybolduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Kirişci, Bayrak'ın sağ kurtarılmasını temenni etti.

AFAD bünyesinde yürütülen arama çalışmalarına çeşitli kurum ve kuruluşlardan 434 görevlinin katıldığı bilgisini veren Kirişci, ilgili tüm kurumların selden etkilenen alanda gerekli çalışmaları yaptığını kaydetti.

"Sahada tespit çalışmaları süratle yapılacak"
Maddi kayıplarla ilgili suyun çekilmesini bekleyeceklerini anlatan Kirişci, "Suyun çekilmesiyle birlikte sahada tespit çalışmaları süratle yapılacak. Bu tespit çalışmaları sonrasında da devletimizin bu konuya ilişkin usul ve esasları devreye girecek." dedi.

Kirişci, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'ta meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiği açıklamasına değindi.

Bu kapsamda, vatandaşlara ve yerel unsurlara sağlayacağı desteklerin olacağını belirten Kirişci, "Bir şekilde maddi kayıplar yerine tekrar konulmak üzere karşılanacak ama can zayiatının şu ana kadar olmaması en büyük tesellimiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların önerilerini dikkate alarak kalıcı bir çözümü devreye alacaklarını aktaran Kirişci, bölgede aynı sorunu yeniden vatandaşlara yaşatmayacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Kirişci'ye, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

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