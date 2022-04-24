Bakan Kirişci: Tohum desteği yüzde 75 oranında sübvanse edilecek

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de çiftçilere 25 ton kuru fasulye tohumu dağıttı. Bakan Kirişci, Türkiye'nin 2 milyon hektarlık ekilmeyen alanıyla ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.

Niğde'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Burada çiftçilerle bir araya gelen Bakan Kirişci'ye Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir eşlik etti.

'ÜRETMEK ADINA ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON'

Törende konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin yaklaşık 23,5 milyon hektarlık üretim alanı bulunduğunu söyledi. Bu üretim alanlarının bir bölümünde farklı gerekçelerle üretim yapılmadığı, yapılamadığı veya üretim yapılma konusunda bir isteksizlik olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Bakanlık olarak başlattığımız projeyle Türkiye genelinde bu yıl 100 bin hektar civarında bir alanın yeniden üretimle buluşması, tohuma kavuşması ve bunun ürüne dönüşmesi projemiz gerçekleşecek. Bu tür çalışmaların sembolik de görülse üretmek adına önemli bir motivasyon sağladığını belirtmek isterim. Bu yıl da yaklaşık 130 milyonTL'ye tekabül eden meblağ projenin finansmanı için kullanıldı, kullanılıyor" diye konuştu.

'YENİ ÜRETİM ALANLARI DEVREYE GİRECEK'

Projenin, Niğde'yi kuru fasulye üretiminde ülkenin bir numarası haline getirmesi için katkıda bulunacağını kaydeden Bakan Kirişci, "Türkiye'nin 2 milyon hektarlık ekilmeyen alanıyla ilgili de bu proje kapsamına alınmış olacak ve bu çerçevede tohum desteği yüzde 75 nisbetinde sübvanse edilerek üreticilerimize dağıtılıyor olacak. Bu yönü itibarıyla hayırlı bir iştir dedik. Çünkü bizim öncelikle üretmemiz gerekiyor. Özellikle fasulye gibi stratejik ürünlerin yeni bir takım üretim alanlarının devreye girmesiyle; üretim miktarı artacaktır" dedi.

'İHRACAT 30 MİLYARLARA DAYANMIŞ DURUMDA'

Üreticilerin aslında ürettiğini ancak ülke nüfsunun son 20 yılda 65 milyondan 85 milyona çıktığını belirten Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu belki bazen görülmüyor, fark edilmiyor gibi olabilir ama bizim gibi meslek mensuplarının mutlaka bunu hatırlatması ve bu ülkede üretenlerinin bu artan nüfusu da doyurma çabası içinde olduğunu görmemiz gerekiyor. Türkiye bir taraftan üretiyor bir taraftan da ürettiğini de yurt dışına ihraç ediyor. Bu ihracatımız da 30 milyarlara doğru dayanmış durumda. İnşallah bugün ki bu sembolik etkinlikle üreticilerimizin daha fazla fasulye üretmesini destekliyor, teşvik ediyor olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, üreticilere kuru fasulye tohumu dağıttı. Program kapsamında çiftçiye 25 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldığı belirtildi.