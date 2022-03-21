Bakan Kirişci'den 'Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' mesajında, "Ne mutlu bizlere, fidan dikenlere, koruyanlara, geleceğe nefes olanlara" dedi.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından, '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' nedeniyle mesaj paylaştı. Kirişci, "Bizler 'Müslüman, bir ağaç diker ve ağaçtan insan, hayvan veya kuş istifade ederse bu kıyamet gününe kadar o kimse için sadaka olur' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Ne mutlu bizlere, fidan dikenlere, koruyanlara, geleceğe nefes olanlara" dedi.

Bakan Kirişci'nin paylaştığı videoda, yurt genelinde yapılan fidan dikim çalışmalarından görüntüler de yer aldı.