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Bakan Koca: Beklenen açıklamayı yarın yapacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını belirterek 'Bir süredir beklenen açıklamayı yapacağım' dedi.
Bakan Koca: Beklenen açıklamayı yarın yapacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın düzenlenecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yapacağını duyurdu.

'BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM'

Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." diye konuştu.

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