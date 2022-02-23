Bakan Koca bugünü işaret etmişti! Maske kararı açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı açıklamada bugün düzenlenecek olan Bilim Kurulu toplantısı maske kullanımından tedbirlere varan önemli kararları açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi gözler Bilim Kurulu toplantısında.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bu hafta düzenlenecek olan Bilim Kurulu toplantısında maskeye ve tedbirlere ilişkin önemli kararlar alınacağını duyurmuştu.

MASKE KARARI MASADA

Bakan Koca açıklamasında bugünü işarete ederek, çarşamba günü korona virüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktarmış ve “Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Korona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak” demişti.

Bakan'ın açıklamalarını işaret eden Bilim Kurulu toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.