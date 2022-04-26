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Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öne çekildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün toplanacağını açıkladı.
Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öne çekildi

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, daha önce Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba yapılacağını kaydetmişti.

BİLİM KURULU BUGÜN SAAT 12'DE TOPLANACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

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