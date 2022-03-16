Bakan Koca duyurmuştu: 20 bin personel alımının detayları belli oldu

Sağlık Bakanlığı, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı sağlık ordusuna katılacak 20 bin elemanla ilgili detaylar netleşti.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar tercihlerini, 15-22 Mart tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

10 BİN DAİMİ İŞÇİ

Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Ayrıca alınacak personel arasında, Biyolog Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen (Lisans), Fizyoterapist İş ve Uğraşı Terapist, Odyolog, Perfüzyonist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sosyal Çalışmacı, Ağız Diş Sağlığı elemanları da bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı ilanı da Resmi Gazete'de yer aldı. Adaylar işçi alımı ilanına Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur. gov.tr" adresinden ulaşabilecek ve başvurular 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.