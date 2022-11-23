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Bakan Koca: Düzce’deki depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Koca, Düzce’deki depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Koca: Düzce’deki depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişinin yaralandığını söyledi.

Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca, depremde Afganistan uyruklu 28 yaşında bir vatandaşın birinci kattan düşmesi nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini, solunum cihazına bağlı ve durumunun ağır olduğunu belirterek, "Toparlayabileceğini umuyoruz." dedi.

Koca, "Toplam 68 yaralımız var. Bu yaralıların 26'sı hastanede yatış yapılarak takip ediliyor. Ağır yaralımız dışında diğer vatandaşlarımızın genel durumları iyi, herhangi bir ciddi sorunları yok." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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