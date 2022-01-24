  • BIST 1.984,47
  • Altın 786.72468
  • Dolar 13.4012
  • Euro 15.187
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -6 °C
»

Bakan Koca haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 8-14 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1571,46, Ankara'da 629,65, İzmir'de 714,29 oldu.
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından 8-14 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Bakan Koca, haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon olduğunu belirtti.

Haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Haritaya göre, 10 il arasında bulunan İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 1222,37'den 1571,46'ya, Ankara'da 386,15'den 629,65'e yükseldi. İzmir'de de vaka sayısı 574,85'den 714,29'a yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 16,44 ile Van, 19,61 ile Hakkari ve 37,82 ile Şanlıurfa oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ Başkanından yeni varyant uyarısı19 Ocak 2022 Çarşamba 14:07
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 69 bin 658 oldu18 Ocak 2022 Salı 20:37
  • Bakan Koca: Aşı olmayanların oranı yüzde 8'den az18 Ocak 2022 Salı 12:34
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 64 bin 935 oldu17 Ocak 2022 Pazartesi 20:09
  • Bingöl Sağlık Müdürü: Son iki haftada vakalar 30 kat arttı17 Ocak 2022 Pazartesi 16:20
  • Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 78 ilde arttı17 Ocak 2022 Pazartesi 16:13
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 54 bin 100 oldu16 Ocak 2022 Pazar 22:06
  • Yakın temaslı kişilere 10 gün karantina uygulanacak15 Ocak 2022 Cumartesi 12:03
  • Bakan Koca'dan kritik uyarı15 Ocak 2022 Cumartesi 10:57
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 67 bin 857 oldu14 Ocak 2022 Cuma 20:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti