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Bakan Koca ibretlik cezayı duyurdu: Asla unutulmaması gereken bir karar

Sağlık Bakan Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N., 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.' açıklamasında bulundu.
Bakan Koca ibretlik cezayı duyurdu: Asla unutulmaması gereken bir karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mayıs 2021'de hastanede doktor Ertan İskender'e bıçakla saldıran kişi hakkında verilen kararla ilgili: "Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastanede hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğramıştı.

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