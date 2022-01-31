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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62 ve İzmir'de 729,81 oldu.
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu.

100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725.62 oldu

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu belirtti.

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