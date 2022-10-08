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Bakan Koca "İyi haber" diyerek duyurdu... Yasa teklifi TBMM'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "beyaz reform" dediği uygulamalar bir bir hayata geçiyor. İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarılacak.
Bakan Koca "İyi haber" diyerek duyurdu... Yasa teklifi TBMM'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin." ifadelerini kullandı.

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