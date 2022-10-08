Bakan Koca "İyi haber" diyerek duyurdu... Yasa teklifi TBMM'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "beyaz reform" dediği uygulamalar bir bir hayata geçiyor. İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarılacak.