Bakan Koca: Maske için de açıklama yapacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yapacağını duyurdu.
Koca, akşam yapacağı açıklamada maske konusuna da değineceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yapacağını duyurdu.
Koca, akşam yapacağı açıklamada maske konusuna da değineceğini belirtti.
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