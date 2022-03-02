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Bakan Koca: Maske için de açıklama yapacağım

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını belirterek 'Bir süredir beklenen açıklamayı yapacağım' dedi. Koca, maske konusuna da değineceğini belirtti.
Bakan Koca: Maske için de açıklama yapacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yapacağını duyurdu.

Koca, akşam yapacağı açıklamada maske konusuna da değineceğini belirtti.

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