Bakan Koca 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. 'Yönetmelik dili' hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku" ifadelerini kullanarak yayımlanan yönetmeliğin internet sitesi linkini de paylaştı.