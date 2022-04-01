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Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi döneminde hastanelerde ek yük ve yoğunluk olmaması için tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı.
Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli

Sağlık raporlarına ilişkin son açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla alınan süreli ve süresiz tüm sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin yıl sonuna kadar güncellendiğini duyurdu.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.

BUNA GÖRE:

1) Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden Rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,

2) Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması,

3) Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi,

4) İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür.

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