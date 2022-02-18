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Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünde olan ve bağışıklık sistemi sorunu olan vatandaşlara en ufak şikayetlerinde test yaptırmaları gerektiğini vurguladı.
Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanan Molnupiravir ilacıyla birlikte erken tanı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca, "65 YAŞINIZI geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. TEST yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor." açıklamasında bulundu.

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