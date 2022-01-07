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Bakan Koca'dan aşı ve tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.
Bakan Koca'dan aşı ve tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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