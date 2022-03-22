  • BIST 2.184,04
  • Altın 913.203
  • Dolar 14.8416
  • Euro 16.3866
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine ön şartsız destek vereceklerini açıklaması üzerine teşekkürlerini iletti.
Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine ön şartsız destek vereceklerini açıklaması üzerine teşekkürlerini iletti.

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevcut yasaların önleyemediği sağlıkta şiddet suçlarını önlemeyi, yaşanan haksızlıklar sebebiyle Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine Bahçeli ön şartsız destek vereceklerini açıkladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kampı kapandı22 Mart 2022 Salı 14:56
  • Rus askeri para ödülü karşılığı tankını Ukrayna ordusuna teslim etti22 Mart 2022 Salı 14:55
  • Osmaniye'deki son yağışlar barajların su seviyesini artırdı22 Mart 2022 Salı 14:55
  • Ağrı'da kolunu inciten çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı22 Mart 2022 Salı 14:54
  • Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis ağır yaralı22 Mart 2022 Salı 14:30
  • Bakan Kurum'dan su kıtlığı uyarısı22 Mart 2022 Salı 13:50
  • FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni hakkında karar!22 Mart 2022 Salı 13:32
  • Hakkari'de sınırda hareketlilik: Askeri sevkiyat yapıldı22 Mart 2022 Salı 13:20
  • Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran, taburcu oldu22 Mart 2022 Salı 13:15
  • Güney Kıbrıs'ta terör örgütü provokasyonu22 Mart 2022 Salı 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti