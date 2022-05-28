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Bakan Koca'dan Hulusi Akar'da teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki seyyar hastane çalışanlarını takdir eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkürlerini iletti.
Bakan Koca'dan Hulusi Akar'da teşekkür

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün beraberindeki komutanlarla Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinin yakınında, sınırın sıfır noktasında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar ve komutanlar, buradaki sağlık çalışanları ile de sohbet etti.

Daha sonra Sağlık Bakanı Koca ile de telefonda görüşen Akar, Mehmetçiğe gösterilen yakın ilgiden ve sağlık çalışanlarının bölgedeki fedakar çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür etti.

HULUSİ AKAR'A TEŞEKKÜR

Akar'ın takdir ve teşekkürüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca da Akar'a teşekkürlerini iletti:

"Milletine, ordusuna bağlılığını her şeyin üstünde tutan sağlık çalışanları olarak, teröre karşı mücadele eden askerimize sağlık hizmetinin en iyisini sunmak, görevimiz. Takdirleriniz için tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum Sayın Bakanım."

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