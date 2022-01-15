Bakan Koca'dan kritik uyarı

Koronavirüs pandemisinin başladığı günden beri vatandaşlara sık sık önemli uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah Twitter hesabı üzerinden aşı uyarısında bulundu.
Son dönemde aşı randevusu alıp aşısını yaptırmaya gitmeyenlerin sayısında ciddi artış gözlemlendi. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile birlikte hasta sayısının önüne geçmek için aşının şart olduğuna dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların aşılarını zamanında yaptırması uyarılarında bulunuyor.
KOCA'DAN SON DAKİKA UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden tüm vatandaşlara "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" çağrısında bulundu.
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