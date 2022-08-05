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Bakan Koca'dan Malpraktis Yasası açıklaması: Devam eden davaları kapsıyor

Bakan Koca: "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz"
Bakan Koca'dan Malpraktis Yasası açıklaması: Devam eden davaları kapsıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak." dedi.

MALPRAKTİS NEDİR? 

Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi; hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelir.

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