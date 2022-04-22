Bakan Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

"Bilim Kurulu’nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek. Önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklamış olacağız. Daha net bilgi vermesem iyi olacak.

TOPLANTI NEDEN ERTELENDİ?

Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi."

AŞI HATIRLATMASI

Salgın giderek etkisini yitiriyor. Omicron varyantı ile birlikte hasane yükünün çok azaldığını biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. 3 çeşit açımız vatandaşımızın tercihine sunuluyor. Turkovac da üretilmeye devam ediyor. Tedarik sorunu yok. Özellikle bu dönemde, hele belli bir yaş üstü vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu asla ve asla ihmal etmemeleri gerekiyor.

HASTANELERDE YOĞUNLUĞUN EN AZ OLDUĞU DÖNEM

Şuan Türkiye'de ilk pik'ten sonra hastAne yoğunluğunun en az olduğu dönemi yaşıyoruz.