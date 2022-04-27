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Bakan Koca'dan maske açıklaması: İşte en riskli yaş grubu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En riski yaş grubunun ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızdır" diyerek, "Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu." açıklamasında bulundu.
Bakan Koca'dan maske açıklaması: İşte en riskli yaş grubu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz maskenin koruyucu olduğunu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise  bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini artık biliyoruz. Bundan sonraki süreçte normal yaşamımızda herhangi bir vatandaşımız, herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi semptomu durumunda olursa bir başkasına bulaştırmamak için mutlaka maskesini takıyor olmalıdır. Bu bizim bir alışkanlığımız olmalıdır.

EN RİSKLİ YAŞ GRUBU

Bakan Koca, "En riski yaş grubunun ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızdır" diyerek, şunları söyledi:

"Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaşı olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız, herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa mutlak maskeli olmamız, büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların da kapalı kalabalık, riskli olan alanlara girdiklerinde mutlak maskeli olmalarını önemsiyoruz."

TURİZM TEDBİRLERİ

"Yurt dışından gelen turistler için şu an da Bilim Kurulu'nun önerdiği bir tedbir yok. PCR testini daha önce kaldırmıştık, biliyorsunuz. Bu anlamda bir önlemin olmadığını ifade edeyim" dedi.

Bakan Koca, "Ama bu olmayacağı anlamına gelmez, ilgili ülkelerden gelenlerden belli aralıklarla zaten takip ediliyor. Benzer şekilde eğer bir risk görürsek, herhangi bir ülkeden bununla ilgili yine bakanlık olarak her zaman değerlendirilir."

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